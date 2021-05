Avançam obras sobre o rio do Sinos na BR 116

publicidade

Para dar agilidade aos trabalhos de construção da ponte sobre o rio do Sinos, na BR 116 em São Leopoldo, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) atuam em três frentes de serviço: a construção dos blocos da ponte no sentido Capital-Interior; a cravação das estacas da ponte no sentido Interior-Capital, onde das 48 estacas necessárias, já foram executadas 28; e na fabricação das peças pré-moldadas que serão instaladas, posteriormente, nas travessias.

No caso da primeira ponte que está sendo construída sobre o canal principal do rio, no sentido Capital-Interior, os trabalhos da estrutura começaram em março com a supressão da vegetação e a cravação de estacas. Todas as 48 estacas necessárias para sustentar a travessia já foram cravadas e a equipe deste ponto está empreendendo esforços na execução dos blocos de fundação. Dos seis blocos a serem construídos, três estão prontos e os trabalhadores já iniciaram a montagem da armação de aço e formas do quarto bloco.

Simultaneamente à execução dos blocos, outra equipe atua na confecção das peças pré-moldadas que serão utilizadas nas próximas etapas. Para a primeira ponte em construção serão necessárias 20 vigas, das quais 16 delas já estão prontas e estocadas na fábrica localizada em Sapucaia do Sul. Estas peças serão lançadas após a construção dos pilares, trabalho que será realizado in loco. Já as pré-lajes estão sendo fabricadas em um canteiro industrial ao lado da obra. Do total de 289 unidades necessárias para esta primeira ponte, já estão prontas 114 unidades (40%). Com as peças pré-moldadas, o DNIT garante agilidade no processo construtivo das travessias.

Ao todo, serão construídas quatro novas pontes, paralelas às existentes, duplicando o número de faixas de trânsito de duas para quatro por pista na BR 116, no complexo dos Sinos. Serão duas pontes sobre o canal principal e outras duas na várzea do rio do Sinos. Este ponto é considerado um dos principais gargalos no tráfego do trecho metropolitano da rodovia, onde cerca de 140 mil veículos transitam diariamente.

As pontes sobre o canal principal terão 100 metros de comprimento e 11,3 metros de largura, com duas novas faixas de tráfego, passeio e ciclovia. Com cinco vãos de 20 metros, cada uma será composta por seis blocos de fundação. Cada bloco será suportado por oito estacas do tipo raiz, com 40 centímetros de diâmetro e comprimentos variáveis de oito a 13 metros. De acordo com o projeto, as estacas ficarão de dois a três metros cravadas em rocha, no subleito do rio. Este complexo de travessias integra o lote 1 das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da rodovia, no qual está prevista uma reformulação significativa em um segmento de 38,5 quilômetros, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre.

As obras não causam nenhuma restrição ao tráfego no local, que é intenso até mesmo fora dos horários de pico, por conta da construção das estruturas estarem ocorrendo de forma paralela a rodovia.