Avenida Beira Rio de São Borja sai do papel e a primeira etapa deverá ser concluída em seis meses

Após a assinatura da ordem de serviço, pelo prefeito Eduardo Bonotto, têm início as obras de implantação da futura avenida Beira Rio, em São Borja. Inicialmente, aconteceu o levantamento topográfico no local, numa extensão aproximada de 500 metros a partir do lado oeste do Cais do Porto, entre as ruas Tiradentes e da República. A empresa vencedora da licitação, terá prazo de 180 dias para a execução dos trabalhos. “A urbanização da orla do rio Uruguai transformará a região do Porto do Angico e conferirá nova performance ao potencial turístico, cultural e de lazer em São Borja e entorno”, ressalta Bonotto.

As obras no complexo abrangem uma área de 43 mil metros quadrados, incluindo duas pistas asfálticas de circulação e pistas de caminhada. Igualmente serão implantados serviços de iluminação, drenagem e de uso sanitário. A secretária municipal de Planejamento, Caroline Cogo, ressalta que, apesar das importantes intervenções das obras, o meio ambiente será respeitado. “O projeto elaborado para a avenida Beira Rio manterá basicamente o mesmo nível existente à margem do rio e com o cuidado de manter a arborização mais representativa”, explica.

O projeto também foi concebido levando em conta a cota de possíveis cheias do rio, sem que eventos desse tipo comprometam a utilização do complexo turístico. Nessa etapa do projeto, serão investidos R$ 7 milhões na avenida. Os recursos são financiados pelo Badesul. Para a instalação de um Restaurante Panorâmico é prevista parceria com a iniciativa privada.

Em relação à implantação da etapa inicial da avenida Beira Rio, a projeção é que as obras se estendam até março de 2023. Isso, no entanto, vai depender de condições favoráveis de tempo e clima. A perspectiva é de incrementos significativos no turismo, com reflexo direto na geração de emprego e renda. “O fundamental é que estamos tirando do papel um antigo sonho”, comemora Bonotto.

