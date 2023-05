Avião com destino a Porto Alegre interrompe decolagem no Rio após fogo em turbina

publicidade

Um voo da Gol, que faria a rota Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre, teve princípio de incêndio em uma das turbinas, no fim da tarde desta quinta-feira. A aeronave se preparava para decolar quando teve a pane, deixando destroços na pista por volta das 18h.

O Aeroporto Santos Dumont foi fechado para pousos e decolagens enquanto era feito o atendimento da emergência. As chamas foram extinguidas rapidamente e ninguém ficou ferido.

A estudante de Administração da Ufrgs, Carolina Hermes, filmava a parte externa do avião durante a decolagem quando aconteceu a explosão. “Não!”, gritou, assustada. Em postagem nas redes sociais ainda dizia estar tremendo com o ocorrido. Depois de sair do avião, fez questão de tranquilizar amigos de que nada de mais havia ocorrido a ela e aos outros passageiros. “Está tudo bem, sorte que foi durante a decolagem”, explicou a jovem que, curiosamente, também estava no incêndio da Catedral de Notre Dame, na França, em 2019.

Em nota oficial, a Gol informou que o voo G32040, com horário de partida marcado para as 17h20min, interrompeu sua decolagem ao detectar falha técnica no motor 2. "A decisão foi tomada no início da corrida em baixa velocidade, nos primeiros metros da pista", detalhou.

Os passageiros foram realocados para viagens em novos voos da companhia.