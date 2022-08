Azul suspende operações em São Borja por falta de infraestrutura

publicidade

A Azul suspendeu, a partir desta segunda-feira, as suas operações em São Borja. “A empresa, que constantemente analisa as condições de infraestrutura dos aeroportos onde opera, identificou que a pista do aeroporto do município, utilizada para pousos e decolagens, não está atendendo aos padrões operacionais da companhia e, por este motivo, está suspendendo imediatamente suas operações no município”, diz a nota da Azul Conecta, a subsidiária da empresa para voos regionais.

No texto, a Azul reforça que não tem o interesse em cancelar definitivamente seus voos na cidade. Pelo contrário, espera que as “adequações necessárias sejam feitas para que possa o quanto antes voltar” a realizar as operações “nesta importante cidade do Rio Grande do Sul”.

A empresa também garantiu que todos os passageiros que já possuem voos marcados, de São Borja e para o município, têm a opção de selecionar outros destinos da Azul ou poderão ter o valor dos seus bilhetes ressarcidos de forma integral.

"Na quinta-feira recebemos a autorização da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) para a realização de melhorias. O valor total do investimento é de cerca de R$ 8 milhões. Na sexta, recebemos o comunicado da Azul com a suspenção dos voos", disse o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto. Segundo ele, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Projetos, já está em tratativa com a Azul para listar o que de mais urgente é necessário ajustar na pista. Em um primeiro momento, a intenção é realizar adequações de forma paleativa para, com segurança, realizar a retomada dos voos que são de grande importância para a região. "Se tudo sair como planejado, um edital será lançado, ainda em agosto, para a realização das obras de melhoria na pista", informou Bonotto.

Veja Também