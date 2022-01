Bagé deve ganhar posto de coleta de sangue

publicidade

Os doadores da região da Campanha não precisarão mais viajar até Pelotas para realizar doação de sangue. Um convênio foi firmado entre Prefeitura de Bagé, por meio da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, Santa Casa da Cidade, Hemocentro de Pelotas (Hemopel) e Governo do Estado. A iniciativa irá permitir que os doadores das cidades que integram a 7ª Coordenadoria Regional de Saúde possam realizar a doação de sangue em um ponto de coleta que será implementado nas dependências da Santa Casa de Caridade de Bagé.

A ação irá ocorrer uma vez por semana e dentro dos próximos dias, seis funcionários ( dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem) serão capacitados para a retirada de sangue. Os moradores de Aceguá, Lavras do Sul, Candiota, Hulha Negra e Dom Pedrito poderão realizar a doação em Bagé. Conforme a coordenadora do Hemopel, Gisele Pinto, assim que a equipe estiver capacitada a ação terá seu início.

Ela acredita que isso ocorra no máximo até o próximo mês. “O sangue será coletado e levado ao Hemopel, que é o hemocentro regional. No local serão realizados os procedimentos de testagem, fracionamento e preparação para que o sangue possa ser utilizado”, explica. O sangue irá para os estoques e será disponibilizado conforme a necessidade do município e da região.

Atualmente o Hemopel atende a 23 municípios das regiões Sul e Campanha e necessita com urgência de sangue tipo O, tanto positivo como negativo. “O estoque está cerca de 70% abaixo do ideal. Esta iniciativa de Bagé é para facilitar a coleta, sem que a população tenha que viajar”, observa. O Hemopel funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, e está localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4569.

