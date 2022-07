Bairro de Novo Hamburgo recebe obra de drenagem para minimizar alagamentos

publicidade

A Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários de Novo Hamburgo realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira, na rua do Louro, no bairro Guarani, mais uma obra para a drenagem da água pluvial. No local, está sendo realizada a substituição de rede, com a instalação de 40 canos de concreto de 300 milímetros. Também está sendo construída uma caixa de três metros quadrados para captação das águas minimizando a possibilidade de alagamentos no local. “Estamos de forma contínua realizando obras para prevenir possíveis alagamentos pelo município. Vários bairros já passaram por intervenções, com a melhoria do escoamento das águas pluviais”, explicou a titular da pasta, Greyce da Luz.

Segundo a secretária, no mês passado outra grande intervenção foi realizada com a colocação de 53 canos de 600 milímetros e a reforma de duas caixas de captação da água pluvial na rua da Conquista, no bairro Diehl. Já no bairro Boa Saúde, foram instalados 100 canos de 400 milímetros na rua Maria Emília de Paula.

Em abril, a prefeitura concluiu uma obra histórica para o bairro Rondônia, quando nas ruas Dr. João Daniel Hillebrand e General Cândido Mariano da Silva Rondon foram instaladas duas grandes galerias, canalizando o arroio Manteiga. Nos locais também foram instalados nova canalização com bocas de lobo, assim concluindo uma demanda de 60 anos da comunidade.

Veja Também