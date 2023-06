Bairro Petrópolis recebe o primeiro terrário urbano do Brasil

publicidade

Na esquina entre as ruas Lucas de Oliveira e Neusa Brizola, no bairro Petrópolis, um pequeno pedaço de terra de apenas 215 metros quadrados, antes subutilizado, foi transformado num espaço de convivência e alimentação, a partir de conceitos e práticas sustentáveis. É o primeiro terrário urbano do Brasil, aberto à população neste sábado. Um evento, com a presença do prefeito Sebastião Melo, marcou a novidade.

“Os espaços públicos são sagrados para o município. Esse local estava abandonado, o que prejudicava a comunidade no entorno. Agora, ganhou vida, virou um lugar de convivência e com ações de sustentabilidade. Esse é o tipo de parceria que transforma a cidade num lugar melhor e mais seguro pra se viver”, disse Melo. A iniciativa, inédita no país, prevê a transformação de pequenos espaços públicos das mesmas características em ambientes sustentáveis com possibilidade de exploração comercial.

A implementação, gestão e manutenção do terrário urbano são de responsabilidade do permissionário, como contrapartida com atividades ativas, ou seja, atividades que estimulem a presença de pessoas nos espaços públicos. A seleção é feita por concorrência pública, e o valor pago pela outorga é transformado em benefício para a comunidade, com a compra e instalação de biodigestores (sistema para tratar matéria orgânica através de decomposição anaeróbia) em escolas municipais.

Neste caso, a responsabilidade é da M’Açaí.X, empresa de comércio de açaí com lojas no Brasil e exterior. A esquina foi transformada num espaço com a loja de produtos, equipamentos de ginástica, minirrampa de skate e mesas com tabuleiros de dama e xadrez. No deck, foram utilizadas madeiras de reflorestamento, tratadas e certificadas, pergolado e mobiliários urbanos, tintas com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis e manta de poliéster termofixada. “Poucas pessoas discernem o que é sustentabilidade. É algo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável”, disse o proprietário Marco Martins.

O segundo terrário urbano de Porto Alegre será entregue à população em julho. Ele fica na esquina das ruas Garibaldi e Frei José Otão, no bairro Bom Fim, e terá como permissionária a empresa Alegrow. O terceiro terrário urbano, em fase preparatória para o lançamento do edital, será instalado na avenida Nilo Peçanha.