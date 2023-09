Bairros da zona Sul de Porto Alegre sofrem com alagamentos e têm vias interditadas

publicidade

A intensa chuva que atingiu Porto Alegre causou sérios problemas na zona Sul da Capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 10h, já havia um acumulado de 30 milímetros de chuva no bairro Belém Novo.



Motoristas que trafegavam pelas vias do bairro foram surpreendidos por alagamentos, levando alguns a buscar rotas alternativas mais seguras. Em bairros como Ipanema e Guarujá, várias vias, incluindo Orleans, Guenoas, Oiampi e avenida Guarujá, precisaram ser interditadas devido ao acúmulo de água nas pistas.



Os sanitários públicos da avenida Guaíba, Praça Guarujá, Belém Novo II e as quatro unidades na Praia do Lami foram fechados devido aos alagamentos. Escolas municipais da zona Sul tiveram as aulas suspensas.



Escolas municipais de Porto Alegre também foram afetadas, resultando na suspensão das aulas. No bairro Mário Quintana, quatro escolas foram impactadas: Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Chico Mendes, Emef Victor Issler, Emef Timbaúva e Valneti Antunes. Além disso, na Restinga, a Emef Ludovido Fantom também teve suas atividades suspensas.

Veja Também