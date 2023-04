Bairros das zonas Sul e Leste de Porto Alegre podem ficar sem água nesta terça-feira

publicidade

Os bairros Belém Velho, Restinga e Vila Nova, em Porto Alegre, podem ter o abastecimento de água afetado nesta terça-feira. Uma manutenção programada pela CEEE Equatorial para melhorias na rede elétrica vai ocorrer das 10h às 16h e pode causar desabastecimento ou baixa pressão nestes locais.

Caso ocorra a falta de água, a previsão para normalização do sistema é na noite de terça-feira. A concessionária de energia afirma que a manutenção pode ser reagendada caso as condições climáticas não permitam a execução segura do trabalho.

Já no Morro da Cruz, na Zona Leste, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) também agendou um serviço para esta terça-feira. A região vai receber mais uma etapa da obra de extensão da redes de água. Por isso, o abastecimento ficará interrompido na Vila São José, a partir das 8h30, e a água deverá retornar durante a noite de terça.

De acordo com o Dmae, em paradas mais longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que ficam nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente deve solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.