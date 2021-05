Bairros de São Leopoldo estão sem água

publicidade

Um novo rompimento da adutora localizada na avenida Imperatriz Leopoldina, na madrugada desta quinta-feira, deixa novamente diversos bairros de São Leopoldo sem água. Segundo o Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), não há previsão de normalização do abastecimento nas localidades impactadas. Há relatos de falta de água em bairros como Santa Tereza, Fião e Vicentina. O primeiro rompimento de uma adutora de fibra de vidro de 600 mm, ocorreu no final da tarde de terça-feira.

Conforme o Semae, a adutora é responsável pela distribuição de água da Estação de Água Imperatriz Leopoldina (ETA 2) para a Estação de Tratamento São José (ETA 1), antiga Hidráulica, e posterior distribuição para diversos reservatórios de água da cidade de São Leopoldo. Durante a quarta-feira, equipes do Semae trabalharam no conserto da tubulação que rompeu, na avenida Imperatriz Leopoldina, na altura do bairro Pinheiro.

O trânsito ficou bloqueado no sentido Centro-bairro pois devido ao grande vazamento da água e, com a erosão do solo, um caminhão carregado com ferro afundou sobre a pista, retardando o início da obra, até a remoção do veículo, de cerca de 25 toneladas. O abastecimento, que deveria ocorrer gradativamente ao longo da madrugada desta quinta-feira, agora não tem previsão de ser normalizado.