Baixo movimento marca manhã do Dia do Trabalhador no comércio do Centro de Porto Alegre

Embora o comércio de Porto Alegre tenha estado autorizado a abrir as portas nesta segunda-feira, Dia do Trabalhador, bem poucos estabelecimentos de fato funcionaram. No Centro Histórico, um e outro local teve atendimento para o público em geral. Conforme o Sindilojas Porto Alegre, puderam abrir com mão de obra de seus colaboradores os lojistas que aderiram ao acordo coletivo firmado junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec).

O movimento de pedestres foi abaixo do habitual na região central, e entre os locais com atendimento, estiveram uma academia e algumas lojas de departamentos. Ainda assim, alguns aproveitaram o fluxo mais baixo para realizar reformas e trocar móveis de lugar, como ocorreu em uma tabacaria. “Estou surpreendido. Está quase o movimento de um sábado. Talvez uns 20% do comum em dias de semana. Nos feriados, são geralmente 5%”, comenta o artista de rua Gildo Lemos, que atua no Centro Histórico.

O feriado do Dia do Trabalhador está entre a Páscoa e o Dia das Mães, por isso, a avaliação é de que ainda não há público suficiente para justificar uma abertura maior do comércio, bem como a data de pagamento de muitas empresas é no quinto dia útil, o que também não é o caso do 1º de Maio. O Dia das Mães, aliás, deve atrair mais pessoas em busca das lojas de rua, ainda conforme o Sindilojas Porto Alegre.

Pesquisa divulgada na semana passada aponta que 65,4% dos consumidores pretendem realizar as compras para a data nesta modalidade de comércio, um aumento de dez pontos percentuais em relação ao ano passado. Apesar do baixo movimento neste último feriado no Centro Histórico, os 15 dias que antecedem o Dia das Mães, celebrado no próximo dia 14 em 2023, deve ser o período de busca de presentes para 26,9% dos entrevistados pelo Sindilojas da Capital.