Baixo volume do reservatório e algas teriam modificado a cor e o odor da água em área de Uruguaiana

Os moradores da Barragem Sanchurí e entorno, no 5º Distrito, a 40km do Centro de Uruguaiana, desde a última sexta-feira, convivem de forma excepcional com a água do manancial apresentando coloração verde acentuada. Os populares acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) que vistoriaram a área. A BRK Ambiental, concessionária de água e esgoto no município, também foi acionada pela Secretaria e auxiliou na identificação do fenômeno.

Além da coleta de amostras, a BRK promoveu uma varredura no trecho do rio entre a Barragem e a estação de captação de água por barco e por drones. Em nota, a concessionária disse que "com o conjunto de informações coletadas, os órgãos ambientais identificaram que a ocorrência teria origem por um fenômeno de proliferação de algas".

O supervisor da Sema, biólogo Maykol Goulart, explica que foi constatado nível baixo de oxigênio na água e alta condutividade, somados com quantidade atípica de matéria orgânica, o que causa o aumento na proliferação das algas. De acordo com Maykol, não há indícios de materiais químicos ou líquidos industriais na água.

O especialista também pontuou que o fenômeno não tem efeitos na água que é consumida. "Ao chegar no rio Uruguai, os níveis voltaram ao normal, não causando nenhum tipo de dano", assegura. A BRK destacou que o fenômeno não provocou impacto na qualidade da água servida aos usuários.

A Sema, em nota, na manhã desta terça-feira, esclareceu pontos sobre a situação da água da Barragem Sanchurí e entorno após a constatação de alterações na cor e odor em valões da localidade. De acordo com a pasta, o indicativo é de que houve um processo denominado eutrofização. Um fenômeno natural que pode ocorrer a partir de um cenário observado no manancial. Uma das causas é a grande quantidade de matéria orgânica exposta na água, o que desencadeia vários processos físicos e químicos. O baixo volume do reservatório também contribui para o episódio.

A condutividade alta também é um indicativo da presença de matéria orgânica em um reservatório com nível baixo das águas. Este conjunto de fatores é o que teria alterado a cor e o cheiro da água. Contudo, não houve morte de peixes e a fauna não foi prejudicada. Além disso, na área onde a água desemboca no rio Uruguai foi identificada uma normalização da coloração e do odor.

Por fim, a Secretaria de Meio Ambiente informa que aguarda análise da BRK com a confirmação do ocorrido e vai manter a vigilância na região.

