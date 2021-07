Balcão Municipal de Empregos de Chapecó oferece 990 vagas

publicidade

A Administração Municipal de Chapecó informou que o Balcão de Empregos oferece nesta segunda-feira, 990 vagas de empregos distribuídas em 459 funções, nos mais diversos setores da economia.

Segundo o coordenador do órgão, Júlio Cézar Signori, os interessados devem fazer o cadastro na página do Balcão, no site da prefeitura. O Balcão de Empregos está localizado na rua Comandante Carlos Pinho, 30D, embaixo do Bandejão. Também mantem um posto de atendimento na Superintendência da Efapi, pelo telefone (49) 3329-7760.

Signori disse que nesta quarta-feira, haverá entrevista para servente de obras e carpinteiro, a partir das 14h. Já na quinta-feira, a partir das 10h, tem seleção para carga e descarga de transportes, e na sexta-feira, às 9h, haverá entrevista para auxiliar de produção/mercado e auxiliar de açougue. “Somente após feito o cadastro é realizado o agendamento para a entrevista, dando assim seguimento ao processo que pode levar as pessoas a conseguirem empregos”, observa. Ele cita que além de pessoas de Chapecó, moradores de outras cidades do Oeste de Santa Catarina podem se habilitar a assumir uma das vagas de emprego.

Signori informou que as vagas mais urgentes são: mecânico linha leve/pesada; auxiliar de marceneiro; auxiliar administrativo; auxiliar de limpeza; além de auxiliar de cozinha; auxiliar de montador/esquadria; auxiliar de produção; eletricista/linha pesada; balconista; motorista CNH “C”, “D” e “E”; soldador; operador de empilhadeira; pizzaiolo; auxiliar de departamento pessoal; e auxiliar de montador de móveis.