Uma baleia franca foi vista neste sábado e no domingo nas águas da praia do Cassino, em Rio Grande, no sul do Estado. A espécie foi vista pelo integrante do projeto Botos da Lagoa dos Patos, Rodrigo Genoves. Ele utilizou um drone, em busca de imagens de botos, quando avistou a espécie. “Ela estava no sábado e também neste domingo na praia, próximo aos molhes”, confirma.

Segundo o biólogo e Secretário do Meio Ambiente de Rio Grande, Pedro Fruet, é comum as baleias desta espécie passarem pelo Cassino nesta época do ano. “Elas estão indo para Santa Catarina, onde ficam mais próximas”, relata.

VÍDEO | Baleia franca é vista na praia do Cassino | Animal foi avistado nas águas no sábado e nesse domingOhttps://t.co/cBNEhkw8kx



📷Rodrigo Genoves / Projeto Botos da Lagoa dos Patos / Reprodução / CP pic.twitter.com/nrX4b0TV2P — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 3, 2023

Conforme Fruet, a espécie está em período de reprodução e descanso e no estado vizinho elas acham águas mais calmas e ficam próximo a costa. “Por aqui elas passam, podem se aproximar como no caso desta baleia, mas geralmente estão subindo em direção ao litoral de Santa Catarina, onde encontram um local apropriado para descanso, reprodução e criação dos seus filhotes”, explica.

O biólogo destaca que, nesta época do ano, elas estão fugindo das temperaturas extremamente baixas do inverno nas regiões subantárticas para o litoral sul do Brasil, onde as águas são mais quentes e protegidas. “Isto ocorre normalmente entre junho e setembro, quando elas iniciam a migração de volta para áreas subantárticas. Geralmente, vemos as mães com os filhotes, mas esta que passou o sábado e o domingo no Cassino estava sozinha”, finaliza.