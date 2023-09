Balneário de Guaíba segue tomado pelo lixo duas semanas após enchentes

publicidade

A Getúlio Vargas, uma das principais avenidas do município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, está inacessível no final dela, no bairro Vila da Paz, onde, na manhã desta quinta-feira, o pedreiro Edson Luiz Iegle retirava lixo e entulhos boiando em frente à sua casa, sem nenhuma proteção. O térreo da residência, onde vivem duas famílias, somando oito pessoas, estava alagado. “Essa água que vem para cá é de Alvorada, Cachoeirinha, e acaba parando aqui. Estamos acostumados com essa situação, mas é o que podemos fazer”, disse ele, ao lado de um barco próximo que pertence a um familiar.

Chama a atenção nesta região a presença de muitas algas como pequenos pontos verdes sobre a água, e ainda o lixo parcialmente submerso. A avenida que agora sofre com os alagamentos continuamente há duas semanas começa larga, em uma rótula junto à lateral da BR 290, numa região repleta de comércios, e vai afunilando ao longo dos quilômetros, quando ladeia as residências mais simples.

Os moradores dizem que a Defesa Civil está indo com certa frequência no local, distribuindo itens a exemplo de mantimentos, e parte das casas, especialmente em áreas ainda mais inundadas, está atualmente vazia, pois alguns dos habitantes foram para o Ginásio Municipal, onde funciona o abrigo montado pela Prefeitura desde o início das inundações. Em Guaíba, por sua vez, a água também toma conta de diversos locais públicos, ainda que o nível do Guaíba tenha baixado em torno de seis centímetros entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje.

Edson Luiz Iegle retira lixo boiando na avenida Getúlio Vargas, em Eldorado do Sul | Foto: Guilherme Almeida

Na praia do bairro Florida, em um local geralmente frequentado por moradores locais, muito lixo e entulhos estavam acumulados na orla próximo aos brinquedos. Enquanto fazia a caminhada matinal hoje, o casal Sandro Costa e Marilce Cunha, ele aposentado e ela dona de casa, parava eventualmente a atividade, impressionados com a quantidade do material. “Isto aqui lota nos finais de semana, mas agora a única movimentação que existe é de pessoas limpando. É triste ver isto aqui, é um local tão bonito”, lamentou ela, que mora com o marido em outra praia próxima, no Balneário Alegria, há 33 anos.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Guaíba, Ivan Barcellos, observou que as equipes estão limpando o município gradativamente, porém, como a praia da Florida ainda está muito alagada, há risco de máquinas afundarem. “Todas as equipes estão nas ruas. Estamos esperando o tempo ficar firme”, afirmou ele. A Prefeitura revelou ainda já ter retirado 150 caçambas de entulhos relacionados à chuva, inclusive nove vacas mortas, mais porcos, embalagens diversas, entre outros.