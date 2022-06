Banco de Alimentos de Caxias do Sul lança projeto "Dia do Pão"

publicidade

A Diretoria de Segurança Alimentar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) de Caxias do Sul criou o projeto batizado de “Dia do Pão”. Uma vez por semana a Cozinha Experimental do Banco de Alimentos será aberta às entidades cadastradas para produção de pães, cucas, bolos e massas. Antes, todos passarão pela capacitação para o trabalho. A iniciativa já será colocada em prática na programação do mês de junho.

A ideia surgiu da equipe técnica, preocupada com a queda nas doações de alimentos e com as dificuldades das entidades em manter o atendimento às comunidades. “Vamos começar capacitando quatro instituições a cada mês para a produção de pães. Depois, uma vez por semana, os equipamentos da cozinha serão disponibilizados à entidade, que poderá produzir os pães para consumo próprio”, explicou a diretora técnica de Segurança Alimentar, Cristina Fabian Gregoletto.

Ela lembra que a iniciativa só está sendo possível graças aos parceiros do Banco de Alimentos. Os equipamentos da Cozinha Experimental, bem como os insumos para a produção dos pães, bolos e massas e para a capacitação das equipes das entidades foram doados pela iniciativa privada. A programação da Cozinha Experimental para junho ainda contempla oficinas e cursos.

