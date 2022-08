Banco de Sangue de Canoas pede doações para reposição nos estoques

publicidade

O Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas (HU), localizado na avenida Farroupilha, 8001, no bairro São José, precisa repor os estoques para todos os tipos sanguíneos. Conforme a enfermeira responsável pelo Núcleo de Hemoterapia do HU, Thainá Tatsch, principalmente, são esperados doadores para os tipos O positivo e O negativo. Os voluntários podem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento, no 2º andar do complexo de saúde.

Além de atender aos pacientes do próprio hospital, o Banco de Sangue do HU é responsável pelo abastecimento dos hospitais de Pronto Socorro de Canoas, Nossa Senhora das Graças e o Hospital de Aeronáutica.

Uma vantagem ao doador é a liberação da cobrança do estacionamento, desde que o veículo seja colocado no estacionamento atrás do HU, junto ao prédio da Odontologia da Ulbra. O ticket é validado no Banco de Sangue e ao apresentar no guichê do estacionamento, não é cobrado.

Todo primeiro sábado de cada mês, o HU recebe doadores das 8h às 16h. Neste dia é necessário agendamento para a doação pelo telefone (51) 3478-8200.

Veja Também