Banco do Povo libera mais de R$ 1 milhão para socorrer empreendimentos em Santa Cruz do Sul

A concessão de linhas de crédito, viabilizadas por meio do Banco do Povo, liberou mais de R$ 1 milhão em financiamentos em um período de apenas 45 dias em Santa Cruz do Sul. Com o valor houve o atendimento de 94 empresas. A quantia é considerada um recorde, pois em tempos considerados normais levaria cerca de seis meses para ser liberada.

O financiamento se destina a auxiliar empreendedores locais, especialmente nesta época de pandemia, quando a economia sofreu forte abalo pelo abre e fecha das atividades. Neste início do ano, com o propósito de minimizar os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Santa Cruz do Sul implantou um programa emergencial para alavancar os negócios, manter empregos e gerar renda. A iniciativa contemplou três diferentes linhas de crédito, uma com valores de até R$ 5 mil, outra de R$ 5 a R$ 20 mil, e uma terceira para empresas maiores que podem financiar até R$ 150 mil para capital de giro. Essa última foi viabilizada a partir da criação de um fundo garantidor.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Farias Martins, afirma que os números mostram a preocupação do poder público municipal com todos os empreendedores, desde os profissionais liberais até as microempresas. “São valores que servem como capital de giro e também aquisição de equipamentos para melhorar o atendimento aos clientes e incrementar o faturamento das empresas”, disse. Ele ressaltou ainda a liberação de valores mais expressivos por meio de empréstimos que alcançam até R$ 150 mil. “É uma nova linha de crédito que trouxe para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo uma nova faixa do empresariado que não era atendida no passado”, ressaltou.

A linha de crédito mais procurada até agora, segundo o coordenador do Banco do Povo, Paulo Mans, é a que oferece os valores mais baixos. “É uma linha que atende a parcela da população que mais tem sofrido com a interrupção das atividades durante a pandemia. São cabeleireiros, pedreiros, pessoal do ramo de eventos, enfim, são aqueles bem pequenos que de modo geral tem na atividade o seu único meio de sustento”, disse. Por meio dessa modalidade já foram liberados R$ 348.646,79 para 70 clientes.

Os interessados na contratação de alguma das linhas de crédito podem ligar para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, pelos telefones (51) 2109-9270 ou (51) 2109-9226. Em razão da pandemia o atendimento acontece com hora marcada.