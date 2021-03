Bandeira preta diminui doações de sangue em Santa Cruz do Sul

publicidade

A entrada da região do Vale do Rio Pardo na bandeira preta do Modelo de Distanciamento Controlado afetou a colaboração de doadores ao banco de sangue Hemovida, em Santa Cruz do Sul. A situação já era considerada complicada, com uma média de apenas 20 a 25 doações diárias. Na semana passada houve o registro de apenas oito por dia, em média. O local, responsável pelo fornecimento de hemocomponentes para hospitais da região, fica junto ao Hospital Santa Cruz e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas.

O banco de sangue também estará aberto no próximo sábado, das 7h30 às 12 horas. O Hemovida aceita doações de todos os tipos sanguíneos, no entanto, no momento, os mais necessários são os grupos O e A positivos e negativos, além de B e AB negativos. O atendimento não é agendado, mas as pessoas podem ligar para evitar aglomeração. Mas se muitas pessoas forem ao local ao mesmo tempo ocorre a formação de uma fila externa, ao ar livre.

O intervalo entre as doações é de 60 dias para homens e de 90 dias para mulheres. Não podem ser doadores pessoas vacinadas recentemente, que têm piercing na cavidade oral ou genital e que fizeram tatuagem, maquiagem definitiva ou piercing nos últimos 12 meses. Também é vetada a doação quando a pessoa teve sintomas gripais ou diarreia nos últimos 15 dias. Grávidas, lactantes e pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade também não podem realizar o procedimento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3056-2103.