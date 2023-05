Banrisul lança tag de pedágio e estacionamento

publicidade

O Banrisul, em parceria com a Veloe, marca de soluções para mobilidade e gestão de frotas, lançou a tag para pagamento e passagem automática em pedágios e estacionamentos. O produto foi divulgado, na noite desta quarta-feira, em um evento no Clube Veleiros do Sul, em Porto Alegre.

Agora, os clientes do Banrisul podem desfrutar de uma experiência mais conveniente, evitando filas e eliminando a necessidade de carregar dinheiro. Ao investir em tecnologias que simplificam a vida dos motoristas e trazem mais comodidade, a instituição reforçou seu compromisso em oferecer serviços financeiros modernos e alinhados com as necessidades atuais. Além de seguir os avanços tecnológicos e de sustentabilidade.

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, afirma que essa ferramenta é mais um passo na transformação digital. “O Banco tem como missão facilitar a vida de seus clientes. Pelo nosso aplicativo já é possível fazer diversas transações e, agora, tem mais uma. A tag pode ser usada em pedágios e estacionamentos sem manuseio de dinheiro nem tickets de papel. Estamos animados que mais um item vai transformar e facilitar a vida do cliente. A parceria com a Veloe veio para integrar essa facilitade”.

A Tag Banrisul traz a identidade visual do Banco, com o desenvolvimento tecnológico e operação da Veloe. O diretor-geral da Veloe, André Turquetto, declara que a tag é um benefício extraordinário que soma muito na vida do correntista de banco. E que a expectativa é de aumentar significativamente o número de usuários dessa ferramenta no Estado, que hoje é 17%. “A previsão de crescimento é enorme. A base inicial em que o Banrisul vai começar a trabalhar esse incentivo de valor agregado é composta por 1 milhão e 200 mil clientes. A previsão de crescimento nos próximos meses é de 20% a 25%".

Os clientes que adquirirem a tag Banrisul poderão passar de forma prática, ágil e sem filas, em todas as rodovias pedagiadas do País e em toda rede credenciada Veloe, com mais de 1.400 estacionamentos – entre aeroportos, shoppings, prédios comerciais, hospitais, universidades, estádios e clubes.

A tag pode ser adquirida no app Banrisul e no site veloe.com.br/banrisul pelos clientes pessoas físicas que possuam ou venham adquirir os cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banco. Os clientes podem ter isenção de mensalidade conforme a modalidade do cartão de crédito e as condições comerciais podem ser verificadas no momento da aquisição do produto. Após aprovada, a tag será enviada para o endereço do cliente sem custos adicionais.