Barra do Quaraí e municípios da Fronteira-Oeste retomam a orientação de uso de máscara

A prefeitura de Barra do Quaraí retomou a recomendação do uso de máscara facial de proteção nas escolas e ambientes de ensino. De acordo com a nota elaborada pelo Comitê Científico Regional da Fronteira Oeste, a medida deve-se ao grande número de novos casos de infecções respiratórias (Covid-19, gripes e resfriados), além da recente crise de desabastecimento de medicamentos e insumos hospitalares nas redes pública e privada de todo o país e em especial no RS.

A orientação vale para todos os municípios que compõem a Associação dos Municípios da Fronteira-Oeste (AMFRO). A nota indica ainda que a partir de qualquer sintoma respiratório, a pessoa deve manter o uso de máscara em todos os ambientes fechados e não deve ter contato com pessoas de saúde frágil, idosos e crianças menores de dois anos.

