Bazar Solidário arrecadará recursos para programas que atuam com crianças e adolescentes em Caxias

O Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente Murialdo inaugura neste sábado uma sala permanente para a realização do Bazar Solidário. A ação que ocorria uma vez por mês passará a ser realizada de duas a três vezes por semana. As datas serão divulgadas posteriormente.

A instituição atende cerca de 230 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, da região Norte de Caxias do Sul, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Conforme Frater Gean Santiago Barbosa, que lidera o projeto, os produtos estarão disponíveis para venda no local, das 9h às 17h. Os itens são vendidos à comunidade do entorno da instituição com preços acessíveis e todo o valor arrecadado é destinado aos programas sociais realizados pela entidade. Ele salienta que seguindo os protocolos de saúde será permitido apenas 10 pessoas por vez dentro do espaço onde ocorre o bazar. Durante todo o dia haverá também oficina de pintura, circo, desfile de modas e apresentações musicais.

O Centro de Atenção à Crianças e ao Adolescentes também recebe doações de artigos novos e seminovos para serem comercializados no bazar, como roupas e calçados (masculinos, femininos e infantis), bolsas, cintos, bijuterias e itens de bazar. A Ação Social Murialdo Santa Fé está localizada na rua Hildo Francisco Ferreira, 1500. Quem tiver interesse em realizar uma doação e não consegue entregar no local pode fazer contato pelo telefone (54) 3224-1033 ou pelo WhatsApp (54) 99705-0922.

O atendimento das crianças e adolescente acontece nos turnos da manhã e da tarde e oferece, ainda, duas refeições por turno para as crianças e adolescentes. Os atendimentos são totalmente gratuitos, com a disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades. Para executar este serviço a entidade conta com recursos governamentais do e do Fundo Municipal de Assistência Social.

