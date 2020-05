Bebê de 11 meses é infectado pela Covid-19 em Sapucaia do Sul

publicidade

Um bebê de 11 meses está entre os 31 casos confirmados do novo coronavírus em Sapucaia do Sul. A criança está em isolamento domiciliar junto com os familiares na residência no bairro Boa Vista.

Os outros dois casos recentes para Covid-19 tratam-se de um homem de 62 anos, do bairro São José, atualmente internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas, e um rapaz de 34 anos também do bairro Boa Vista. Dos 31 pacientes confirmados, 13 estão recuperados, 16 em isolamento domiciliar e dois estão internados em hospitais da região.

Sapucaia do Sul já notificou 244 casos, destes 202 foram descartados, quatro foram excluídos e sete segue em investigação aguardando resultado.