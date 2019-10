Beneficiadora de arroz é inaugurada em Uruguaiana

publicidade

Foi inaugurada nesta quinta-feira em Uruguaiana, Fronteira Oeste do Estado, a nova unidade da empresa Broto Legal, marca adquirida pelo Grupo Cinel Alimentos S/A, uma das maiores beneficiadoras de arroz branco, feijão e um conjunto de grãos e cereais do país. A estrutura, às margens da BR-472, na localidade de Touro Passo, a segunda filial da empresa no Sul e a terceira no país, foi orçada em R$ 40 milhões e ampliará a capacidade de produção da BL em 30%.

A seleção de Uruguaiana deveu-se a posição geopolítica do município, presença de grandes lavouras de arroz irrigado, além da possibilidade facilitada de exportação, o objetivo central da planta. Os destinos buscados pela empresa são, principalmente, os mercados do México, EUA, além de Peru, Bolívia e Venezuela.

A empresa visa fechar 2019 com um faturamento de R$ 500 milhões, aumento de 52% em relação ao ano anterior, gerando pelo menos 150 empregos diretos e outros 100 indiretos na cidade. A fábrica gaúcha tem capacidade inicial de produção de seis mil toneladas de arroz/mês, devendo ser duplicada no decorrer do próximo ano.

Durante o evento – o empresário Washington Umberto Cinel destacou a importância do investimento realizado no município, dentro da estrutura do grupo. O investimento na planta, ainda de acordo com Cinel, proporcionou uma estrutura moderna, ágil, utilizando os equipamentos modernos disponíveis no mercado, promovendo melhoria da produtividade e com ela maior competitividade, conclui.