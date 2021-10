Bento Gonçalves amplia atendimentos pediátricos na Unidade de Saúde São Roque

publicidade

Com objetivo de agilizar o atendimento pediátrico e descentralizar os atendimentos não urgentes da UPA 24h (Botafogo), a Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves realiza, a partir desta quarta-feira, o mutirão de consultas pediátricas na Unidade de Saúde, no bairro São Roque. Com a nova oferta de atendimento, será ampliado o quadro médico com dois profissionais.

A ação irá garantir maior acesso e melhores condições de assistência às crianças que necessitam de atendimentos ambulatoriais, não urgentes. “Dentro do planejamento da secretaria fizemos um levantamento dos locais que concentravam o maior número de consultas pediátricas e a zona norte demonstrou essa necessidade de ampliação neste momento. Serão dois médicos, a mais, na unidade de saúde São Roque. Reforçando que ainda não é uma ampliação para o Pronto Atendimento 24h, mas já conseguimos resolver essa demanda”, disse a secretária, Tatiane Misturini Fiorio.

Ela destaca que serão cerca de 20 consultas por dia. Os agendamentos podem ser realizados a partir de quarta-feira, na Unidade de Saúde. O atendimento será realizado a partir das 17h. Casos de urgências e emergências devem ser encaminhadas para UPA 24h, no Botafogo.

