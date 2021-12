Bento Gonçalves amplia em 60% o repasse da autonomia financeira das escolas municipais

publicidade

O município de Bento Gonçalves vai ampliar o repasse de recursos para as escolas municipais em 2022. Para o próximo ano escolar, será investido um total de R$ 1.804.360,00 para serem aplicados na manutenção das atividades das 44 escolas do ensino fundamental e infantil. Será ampliado em cerca de 60% o valor repassado no ano de 2021, que foi de R$ 1.092.540,00.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriane Zorzi, as escolas recebem obras, reformas e equipamentos em investimentos de maior valor da secretaria. No entanto, existem questões mais simples que a escola pode resolver com as verbas repassadas pelo município como reformas, compra de materiais e outras ações. “É uma maneira de democratizar a utilização do dinheiro que é investido na educação a partir da necessidade de cada comunidade escolar. Esse dinheiro precisa de planejamento da escola e autorização dos pais para que seja utilizado da melhor forma. É um recurso para ser utilizado naquelas necessidades da escola e esse ano estamos ampliando o repasse”, destaca.

Nos próximos dias, serão realizadas reuniões com as escolas para sanar dúvidas antes da apresentação do planejamento para aplicação dos recursos. O dinheiro será repassado em três parcelas para as escolas e os Círculos de Pais e Mestres (CPMs) devem prestar contas dos recursos na Secretaria Municipal de Educação, quadrimestralmente. O repasse dos valores será concedido mediante protocolo na SMED e apresentação do Planejamento de Aplicação de Recursos (PAR). A destinação dos recursos obedecerá critérios como, por exemplo, o número de alunos de cada escola.

