Bento Gonçalves credencia hospital para realização de cirurgias de média complexidade

A Prefeitura de Bento Gonçalves avança na força-tarefa para ampliação de cirurgias de média complexidade. Dentro do objetivo de reduzir a fila de espera por cirurgias, a prefeitura municipal credenciou o Hospital São Carlos, de Farroupilha, para realização dos procedimentos.

A meta é alcançar os pacientes que aguardam há mais tempo por uma cirurgia eletiva e reduzir a atual demanda reprimida, estimada em cerca de 6 mil pessoas. Serão cerca de 100 procedimentos de média complexidade. Sendo divididos em cirurgias das mais variadas especialidades, e de traumato-ortopedia.

Desde março, Bento Gonçalves já havia credenciado o Hospital São Pedro de Garibaldi também para a realização de cirurgias de média complexidade. No total, já foram avaliados 129 pacientes em dez especialidades. Desses, 51 já realizaram os procedimentos nos meses de abril e maio de 2022. Para este mês, 31 pacientes já estão com procedimentos agendados e 47 estão em processo de realização de exames pré-operatórios. Estão contempladas as especialidades: cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, proctologia, otorrinolaringologia, cirurgia torácica, urologia, vascular.

Para o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira, é um avanço na saúde de Bento Gonçalves. “Estamos avançando muito na realização dos procedimentos para diminuir a fila das cirurgias de média complexidade, que aumentou durante o período da pandemia. Essa força-tarefa com credenciamento de hospitais da região, será um marco importante, não só para a saúde pública de Bento Gonçalves, mas para qualidade de vida de quem espera por esse procedimento”, destaca.

Em paralelo seguem em andamento as obras do bloco cirúrgico, junto ao Complexo Hospitalar de Saúde. O espaço contará com oito salas cirúrgicas, possibilitando procedimentos de média complexidade.

