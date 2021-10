Bento Gonçalves e Hospital Tacchini renovam contrato para atendimentos SUS

publicidade

O município de Bento Gonçalves e o Hospital Tacchini assinaram a renovação do contrato para atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). A previsão de pagamento, em 12 meses, é de mais de R$ 50 milhões, com recursos municipais, estaduais e federais.

Dentro desse valor, o município passa a custear a manutenção de leitos de UTI pediátrica, sendo cerca de R$ 120 mil mensais, e também foi realizado um incremento para oncologia de cerca de R$ 46 mil, possibilitando a manutenção da demanda dos atendimentos.

Também foi realizada a reorganização dos valores Estaduais atendendo a nova proposta do programa Assistir do governo Estadual. A instituição passa a ser referência em urgência e emergência nas especialidades de cirurgia geral, clínica geral, pediatria clínica, obstetrícia, anestesiologia e traumato-ortopedia para Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Santa Tereza e Monte Belo do Sul.

O Hospital também será referência em atendimento de média complexidade para UPA, Samu e Corpo de Bombeiros, em casos de gestante de alto risco dos 24 municípios da região 25 e na regulação dos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal.

