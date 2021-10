Bento Gonçalves inaugura Banco Ortopédico

publicidade

A Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes) de Bento Gonçalves entregou para a comunidade o Banco de Materiais Ortopédicos. O local conta com cadeiras de rodas adulto e infantil, de banho, andadores, muletas, botas ortopédicas e bengalas, entre outros. Além disso, o espaço tem uma oficina para conserto dos materiais.

Localizado no Loteamento San Marino, na parte inferior do Centro de Convivência Infantil (CECI), na rua Paolo Fenocchio, 16, o banco possui materiais ortopédicos, usados e novos, que auxiliam no tratamento ou na mobilidade de pessoas acometidas por algum tipo de deficiência física. O secretário de Esportes e Desenvolvimento Social, Eduardo Virissimo, informou que mais de 100 pessoas de Bento Gonçalves estão utilizando algum aparelho que saiu do banco ortopédico.

Os materiais são destinados exclusivamente a pacientes que residem em Bento Gonçalves e encaminhados pelo SUS. Eles devem procurar a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência (Caispede) junto à Sedes.

Após o final do tratamento, a pessoa que fez uso do material deve devolvê-lo nas condições em que o recebeu, para que seja emprestado a novos pacientes. A Caispede, fica na rua 10 de Novembro, 190 – Sala 02. O telefone para contato é (54) 3055-7416 e o horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

