Bento Gonçalves já conta com mais 40 leitos de isolamento

Dentro das ações de combate ao novo coronavírus em Bento Gonçalves, na Serra, a ampliação de leitos foi uma das ações essenciais dentro do planejamento do município. Nessa segunda-feira, foram entregues os 40 leitos de isolamento, junto ao Complexo Hospitalar de Saúde, para receber pacientes diagnosticados com a Covid-19. A obra foi realizada através parceria entre a prefeitura de Bento Gonçalves e a iniciativa privada.

O prefeito Guilherme Pasin ressaltou que o trabalho permite uma condição da cidade enfrentar a situação de pandemia. "A gente flexibilizou os setores da economia, porque agora podemos enfrentar de frente esse vírus".

O local escolhido faz parte da estrutura do Complexo Hospitalar de Saúde, localizada no bairro Botafogo, e conta com leitos isolados com ventiladores, equipamentos para infusão de medicamentos, oito mini Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), entre outros.

Com a nova ala, houve um incremento de 40% na capacidade de atendimento pela rede pública. Atualmente, Bento Gonçalves possui 91 leitos de internação pelo SUS, sendo 78 leitos clínicos para adultos e 13 leitos de UTI no Hospital Tacchini.

O secretário Municipal da Saúde, Diogo Siqueira, informou que após a pandemia a estrutura será mantida. Toda a parte dos leitos de isolamento será utilizada como clínica e servirá para atendimento pelo sistema público de saúde e na otimização da internação hospitalar.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.