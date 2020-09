Bento Gonçalves prepara retorno das escolas particulares e públicas

publicidade

O município de Bento Gonçalves se prepara para a volta das aulas da Educação Infantil. O retorno facultativo acontece no dia 8 de setembro para as escolas infantis privadas e no dia 14 para os alunos da rede municipal. O reinício depende da classificação da região da Serra no Distanciamento Controlado.

A secretária de Educação, Iraci Luchese Vasques, disse que a pasta já se prepara há meses para a retomada do ano letivo. Todas as escolas apresentaram os protocolos de contingência próprios para prevenção, monitoramento e controle da transmissão da Covid-19 nas instituições, que foram aprovados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-Escola).

Os regramentos observam o transporte escolar, refeitórios e salas de aula, com distanciamento mínimo entre os alunos, uso de máscara e máximo de 50% de alunos em sala de aula.

Será realizada higienização adequada dos espaços e todos os alunos terão a temperatura aferida antes de ingressar na instituição. No caso de temperatura igual ou superior a 37,8 graus, o estudante não poderá entrar na escola e será orientado sobre o acompanhamento dos sintomas.

A secretaria de Educação informou que também foram adquiridos dez pórticos preventivos de desinfecção de vestimentas e paramentos que utiliza água ozonizada para a desinfecção de superfícies como roupas, paramentos, mochilas, entre outros. Esses equipamentos foram instalados nas dez maiores escolas municipais que têm acima de 250 alunos no ensino fundamental e médio. Também foram comprados EPI's, termômetros, tapetes sanitizantes, luvas, propés, aventais, álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha e máscaras inclusivas.

Neste fim de semana, a Secretaria da Saúde irá realizar a testagem dos funcionários de Ensino Infantil Privado. Serão cerca de 300 profissionais testados, de 21 escolas privadas. O cronograma para as escolas municipais será informado antes do retorno das atividades. Os alunos que não retornarem para escola continuam com as aulas online.