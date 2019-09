Bento Gonçalves realiza festival de balonismo

publicidade

A manhã desta sexta-feira promoveu um momento diferente para quem olhou para os céus de Bento Gonçalves. Teve início, na Fundaparque, o primeiro Festival de Balonismo da Serra Gaúcha. Desde às 7h, balões sobrevoaram a Capital Nacional do Vinho, no primeiro voo que fez parte da programação do evento. O festival segue até o próximo domingo.

As atividades iniciaram com o voo competitivo no estilo Caça à Raposa, em que participaram 11 competidores. A prova funciona da seguinte maneira: um “balão raposa” sai à frente para ser seguido pelos competidores.

Ao final, quando ele pousa, vence quem jogar sua marca sobre o alvo ou então descer mais próximo do ponto onde desceu o “raposa”. Também nesta sexta-feira aconteceo segundo voo competitivo, uma carreata de fogos saindo do centro até o local do Nightglow e shows de bandas.

O ingresso para ter acesso ao festival custa R$ 15 por dia (menores de 12 anos não pagam). O estacionamento custa R$ 10. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail turismo@bentogoncalves.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 3055-7130