Bento Gonçalves recebe quase 1,5 milhão de turistas em 2021

A Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves divulgou os números de 2021 no município. Com o impacto da pandemia o ano foi atípico, tendo uma retomada importante no setor em maio, tanto em relação a abertura gradual dos estabelecimentos comerciais, quanto da rede hoteleira, que aos poucos foi retomando as hospedagens, seguindo todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19.

Em 2021, Bento Gonçalves teve um número expressivo de visitantes, alcançando 1.483.678 turistas. O destaque foi para a Rota Caminhos de Pedra que obteve o maior número de visitantes, alcançando 341.894. Houve um aumento significativo por parte dos turistas em busca de experiências culturais e históricas, muito relacionadas a imigração italiana. Foi verificado também um crescimento considerável em relação a rota das Cantinas históricas superando anos como 2019, até então melhor ano de turistas em Bento Gonçalves.

O secretário municipal de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, fez uma ressalva sobre os números relacionados aos primeiros meses do ano de 2021. “Temos que ter ciência de uma situação, do grande impacto que o setor sofreu. Em março a ocupação foi de apenas 10,64% e abril 25,93%, dois meses que geraram grandes desafios para hotelaria da cidade bem como para todos outros setores do turismo, que precisaram de meses para recuperação”.

O secretário de Turismo destaca o fato de no último ano ter ocorrido a abertura de novos setores da gastronomia e hotelaria. “Interessante ressaltar como ponto positivo que Bento Gonçalves não teve fechamentos de empresas do setor, e ainda teve novas empresas abrindo e iniciando suas atividades, tanto da hotelaria, gastronomia, gardens, parques e atrativos diversos”.

A ocupação hoteleira também apresentou recuperação, fechando o ano em 50,70%, e superando 2019. Pelo menos 47,96% dos visitantes que vieram ao município no último ano são de diversas regiões do RS, seguido de SP (12,16%), SC (11,97%), PR (6,03%), RJ (4,93%), MG (2,80%), CE (1,42%), DF (1,37%), BA (1,24%) e os demais visitantes divididos em 10,2%.

