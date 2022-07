Bento Gonçalves reduz fila de espera por cirurgias eletivas de média complexidade

publicidade

A Prefeitura de Bento Gonçalves avança na força-tarefa para ampliação de cirurgias de média complexidade e, consequentemente, na redução da fila de espera que datava de 2016 e segue avançando, já estão sendo chamados os pacientes de 2018, a depender da especialidade.

Já foram realizados 365 procedimentos cirúrgicos de média complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os números são relacionados aos meses de janeiro a junho, sendo que, dos pacientes operados, 259 realizaram a cirurgia no Hospital Tacchini, e 106 foram feitos no Hospital São Pedro, de Garibaldi. Atualmente há aproximadamente 100 pacientes que já estão aptos, com exames pré-cirúrgicos prontos, para a realização dos procedimentos no Hospital São Pedro e no Hospital São Carlos, de Farroupilha.

O setor de Cirurgias Eletivas segue entrando em contato com os pacientes para informar sobre a liberação de suas cirurgias. Estão contempladas as especialidades: cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, proctologia, otorrinolaringologia, cirurgia torácica, urologia, vascular. A meta é alcançar os pacientes que aguardam há mais tempo por uma cirurgia eletiva e reduzir a atual demanda reprimida, estimada em cerca de 5 mil pessoas.

A secretária da Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, considera muito positiva a ação que a prefeitura fez da compra de procedimentos de chamamento público, porque conseguiu reduzir em dois anos a fila de espera que estava represada. “Nós continuamos em contato com hospitais e outras instituições para ampliar ainda mais o quantitativo, para que a fila siga andando rapidamente e atendendo os pacientes que estão aguardando a mais tempo”. O chamamento público para instituições segue aberto e pode ser acessado no site da prefeitura.

