Biblioteca de Montenegro não fecha as portas e é opção de lazer durante período de férias

O período de férias e de recesso escolar, que se estende até fevereiro, é uma das épocas de menor movimento registrado na Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira, em Montenegro. No entanto, mesmo com o recesso, o espaço segue aberto e aguarda pela visitação de crianças, jovens e também de adultos. Com esse intuito, a Biblioteca lançou o projeto “Não Tire Férias dos Livros”, com o objetivo de incentivar que as pessoas leiam também no início de ano.

Segundo a diretora Maria Terezinha Kraemer Canello, todos os servidores da Biblioteca estão aptos a dar sugestões de livros para as pessoas que forem até o local à procura de uma obra para empréstimo. Quem fizer a retirada de um livro tem 20 dias para ficar com ele e ainda pegar mais um, se quiser. A mesma regra se aplica na Biblioteca Infantil, localizada no primeiro andar do prédio. “Esse projeto é uma forma de fazer com que os montenegrinos não deixem de ler no período de férias, tendo em vista que a leitura é uma ferramenta muito importante de educação, aprendizagem e entretenimento”, relata a diretora.

O projeto “Não Tire Férias dos Livros” é uma maneira de incentivar a leitura, principalmente entre os jovens. Segundo Maria Terezinha, o início de ano é um momento em que as pessoas têm mais tempo para praticar atividades e a leitura pode ser uma delas. “Crianças e jovens podem aproveitar esse momento ocioso para se entreter e aprender com obras de escritores de todo o mundo”, enfatiza.

A Biblioteca Pública Municipal atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. O prédio é aberto ao público e respeita todos os protocolos sanitários de distanciamento social e uso de máscara e álcool em gel.

