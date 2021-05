Biblioteca de Taquara reabre ao público nesta segunda-feira

publicidade

Fechada desde março do ano passado por conta das restrições forçadas pela pandemia da Covid-19, a Biblioteca Pública Municipal Rodolfo Dietschi reabre ao público nesta segunda-feira, na cidade de Taquara. Os usuários precisam ficar atentos ao novo endereço da biblioteca, na rua Nelson Renck, 2957, no Centro, e também aos protocolos de segurança. O atendimento ao público será das 7h30 às 17h, de segunda a quinta-feira, e das 7h30 às 13h na sexta-feira.

É obrigatório o uso de máscara cobrindo boca e nariz, manter distanciamento, higienização das mãos com álcool gel e não será permitido a circulação entre as estantes. O acesso ao acervo é restrito aos funcionários e o empréstimo se dará através de solicitação prévia pelo telefone (51) 3541-9200, ramal 293, ou pelo e-mail taquara.bib@gmail.com, onde o usuário deverá consultar a disponibilidade dos títulos. Caso consiga fazer a reserva, irá se dirigir à biblioteca apenas para retirada ou devolução do material, não devendo permanecer no local mais do que o necessário.

Outra novidade, segundo a diretora de Cultura, Regina Valentini, é que o prazo de empréstimo será estendido para 30 dias corridos, buscando a diminuição da circulação, e o limite de exemplares retirados por pessoa será aumentado para cinco livros.

“Estamos tomando todos os cuidados para que a comunidade volte a usufruir dos nossos exemplares de maneira segura. Assim que um livro retorna, ele é higienizado para, então, ser reposto nas estantes”, salienta.

O acervo do local tem 10 mil exemplares, com títulos de todas as áreas do conhecimento, em braile, áudio-livros e acervo multimídia. A Biblioteca Infantil Alice Maciel agora está junto da Biblioteca Pública. Todas as salas possuem limite de ocupação.