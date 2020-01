Biblioteca pública de São Leopoldo reabre nesta terça-feira após reformas

publicidade

A Biblioteca Pública Vianna Moog, em São Leopoldo, reabre nesta terça-feira, após setemeses fechada para reformas e melhorias no espaço. Durante o tempo que esteve inoperante, foram realizadas pinturas nas paredes, melhoria na estrutura e no telhado, troca da porta principal, além do cuidado com o acervo de mais de 30 mil livros oferecidos para a comunidade.

Também serão disponibilizados equipamentos para a leitura de livros digitais, os e-books, que fazem parte da modernização da Biblioteca e foram adquiridos através de recursos do Governo do Estado.

A reabertura faz parte da primeira etapa da entrega do Centro Cultural, que ocorrerá no dia 17 de fevereiro após sua revitalização. O local terá o telhado consertado devido a infiltrações, pintura externa e equipamentos novos como luminárias e ar-condicionado.

Em março, haverá a reinauguração do Teatro Municipal que passa por obras desde o início de 2019 e possui grande referência cultural na cidade. O horário de funcionamento da Biblioteca Pública durante janeiro e fevereiro será das 8h às 14h. Estarão disponíveis os serviços de retirada de livros, consultas e cadastramento de novos usuários.