Bispo Renato Cardoso e sua esposa Cristiane realizam cerimônia em Porto Alegre

Na noite desta quarta-feira, os apresentadores do programa The Love School da TV Record, o bispo Renato Cardoso, líder da Igreja Universal do Brasil, e sua esposa Cristiane Cardoso, estiveram na catedral da Igreja Universal, no Centro Histórico. Durante a celebração, o casal abordou temas sensíveis relacionados ao casamento, com destaque para a insegurança conjugal.



As reflexões do casal mostraram a importância de lidar com a insegurança conjugal de forma sensível e compassiva. E que somente um esforço conjunto é capaz de superar desafios e fortalecer os relacionamentos.



O bispo Renato Cardoso destacou que, antes de se envolverem nesse trabalho, eles também acreditavam que o sofrimento era exclusivamente do casal. No entanto, ao se dedicarem a ajudar as pessoas, perceberam que muitos casais enfrentavam desafios semelhantes aos seus. Esse entendimento foi o que os motivou a compartilhar suas experiências e conhecimentos para ajudar outras pessoas a construírem relacionamentos saudáveis.



O líder ainda ressaltou que o objetivo principal é mostrar que a vida a dois não se baseia em um passe de mágica ou sorte. “Se você se esforçar da mesma forma que se dedica a outras áreas da sua vida, usando a inteligência, pode ter sim um casamento de sucesso.



Cristiane complementou dizendo que as experiências do casal são muitos comuns. E ao compartilhar suas histórias de superação, mais pessoas poderiam encontrar apoio e orientação para transformar suas vidas. “Tem muitos pensamentos que atrapalham a vida que as pessoas poderiam ter. Compartilhando nossas experiências, muitas pessoas são ajudadas. Fico feliz em saber que muitas pessoas não precisam sofrer por anos, elas podem resolver isso bem antes”, declarou fazendo uma referência aos 12 anos que sofreu na sua relação antes de mudar de pensamentos. No mês de julho o casal completa 32 anos de união.



O bispo Guaracy Santos, líder da Universal no Rio Grande do Sul, destacou que propósito é levar as pessoas a mudarem de vida. Mas para isso, é necessário mudar de mente. “Mas ninguém muda de vida sem antes mudar a mentalidade. A mudança de vida de uma pessoa só vem pela mudança da mente dela e isso é algo de inteira responsabilidade da pessoa. Se muda o espírito, que é a mente, a maneira da pessoa pensar, naturalmente vai mudar a vida dela toda”, explicou.