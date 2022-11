Bloqueio de rodovias aumenta procura pelo catamarã em Porto Alegre

publicidade

Os bloqueios em ruas e rodovias, realizados por manifestantes bolsonaristas, está impactando o movimento de procura pelo catamarã, serviço de transporte aquático entre os municípios de Porto Alegre e Guaíba.

Na segunda-feira, quando começaram os protestos, já foi necessária a oferta de viagens extras, além da operação depois do horário regular, até próximo das 23h. Na terça-feira, o cenário se repetiu e o catamarã operou até as 22h. A redução de intervalos entre viagens se fez necessária pela manhã e no fim do dia.

Hoje, Dia de Finados, o movimento também foi maior do que o habitual para um feriado. De acordo com a CatSul, operadora do catamarã, a empresa está preparada para atender uma demanda superior nas primeras horas desta quinta-feira.

