BM detém homem que dormia no sótão do Hospital de Caridade de Carazinho

Um homem que se abrigava no sótão do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) foi detido no início da madrugada desta terça-feira. Funcionários do HCC acionaram a Brigada Militar. O efetivo esteve no hospital às 22h e localizou o esconderijo onde o homem estava. No sótão havia um colchão e restos de comida. Mais tarde, já no início da madrugada. os policiais retornaram ao local e encontraram um homem deitado sobre o colchão. Conforme a BM, o local é de fácil acesso pelo interior do hospital.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Carazinho. O HCC divulgou uma nota a respeito do caso e informou que o homem não cometeu furtos no interior da casa de saúde.

“Após entrada para visita a paciente, o indivíduo escondeu-se nas dependências da Instituição. A partir desta informação, imediatamente, em buscas ontem à noite, o mesmo foi encontrado e levado à Delegacia de Policia pela Brigada Militar. Não realizou nenhum furto ou agressão a nenhum paciente ou colaborador”, afirma a nota.