BM prende três por aglomeração e desacato em Estrela

A Brigada Militar de Estrela e Bom Retiro do Sul prendeu neste domingo três homens por provocarem aglomeração, perturbação do sossego e desacato a autoridade. As detenções ocorreram em uma propriedade localizada na Linha da Glória, no interior do município, após denuncia. No local, os policiais militares constataram aglomeração de 19 pessoas em um ambiente com volume de música extremamente alta.

Durante a revista no lugar, os PMs foram desacatados pelo proprietário da casa, que teve que ser algemado com o uso de força. Mais duas pessoas que participaram da aglomeração na residência foram presas também por afrontarem os policiais.

Ainda durante a inspeção da BM na residência, foram localizadas uma porção de substância com características de maconha e um plástico contendo pó branco com características de cocaína .

Os presos foram conduzidos ao Hospital de Estrela para exames, e depois conduzidas para registro policial. As caixas de som foram apreendidas.