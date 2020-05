Boletim que mostra São Sebastião do Caí com 20 casos de Covid-19 é fake news

publicidade

Através de uma publicação em sua página no Facebook, a Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Caí esclarece que é falso o boletim que circula pelas redes sociais apontando 20 casos confirmados de coronavírus no município.

Os dados reais têm como única fonte a página da prefeitura no Facebook e o município tem 11 registros do Covid 19 no momento. A Secretaria afirma que segue o trabalho de monitoramento e atendimento diante da pandemia e solicita que qualquer informação divergente seja denunciada para a prefeitura, que já está tomando as medidas cabíveis para identificar a origem da postagem adulterada e responsabilizar seus autores.