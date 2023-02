Bombeiros trabalham para localizar jovem que desapareceu após queda de ponte pênsil em Torres

publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar segue as buscas, de forma ininterrupta, a última pessoa que desapareceu após a queda da ponte pênsil que liga Torres, no Litoral Norte gaúcho, a Passo de Torres, em Santa Catarina, durante a madrugada dessa segunda-feira.

As informações foram confirmadas pelo tenente-coronel da corporação, Rodrigo Cansi, que relatou a situação das buscas ao rapaz de 20 anos de idade, identificado como Brian Grandi. Segundo o oficial, a operação de resgate segue com mergulhadores, guarda-vidas e bombeiros militares, e conta com o apoio da Brigada Militar e embarcações até que o jovem seja localizado.

O comandante destacou, ainda, ter a esperança de que ocorra com o rapaz o mesmo dos demais desaparecidos, que ao longo do dia foram sendo localizados em suas residências, ao lado de familiares.

Os bombeiros têm trabalhado ainda com vários fatores, como temperatura da água, maré e vento. “Então são feitos os cálculos e nós já delimitamos vários serviços desde a boca da Barra do rio até cerca de 800 metros para cima do local do acidente”, destacou Cansi.

Queda

A estrutura que liga Rio Grande do Sul a Santa Catarina rompeu durante a madrugada dessa segunda-feira levando pelo menos 100 pessoas para as águas do rio Mampituba. Conforme Cansi, foi confirmado que a ponte estava sobrecarregada no instante da queda parcial.

Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias recolheu um cabo de ferro rompido, que será analisado no Centro de Excelência em Perícias Criminais. Com objetivo de apurar as responsabilidades, o caso também é investigado pela Polícia Civil gaúcha.