Boneco de pano casado com brasileira dorme em sofá após suspeita de traição

Meirivone Rocha e Marcelo estão casados há mais de 10 meses. Ela, um ser humano. Ele, um boneco de pano. Nada que impossibilite o amor entre os dois. E também as decepções. Recentemente, a brasileira de 37 anos revelou aos seguidores do TikTok, que teve a primeira discussão com o marido: "[...] por motivos de cíumes, eu estou desconfiada que ele está me traindo."

O desentendimento foi tamanho que Marcelo teve que passar uma noite sozinho no sofá, enquanto Mairivone e Marcelinho da Santinha, o filho do casal, dormiram na cama. Um entusiasta da família se apressou em aconselhar Meirivone nos comentários: "Conversa com ele", escreveu, "tenta passar um pano em tudo isso."

No entanto, Meirivone já havia adiantado na legenda que "só com o tempo para perdoar" o deslize do cônjuge. Em outras palavras, três dias bastaram para que o trauma fosse superado, conforme mostrado em futura postagem. Apesar da música se sobrepor a uma possível explicação de Meirivone, a legenda da publicação dá conta do recado: "Perdoei o meu amor", informou, "família fica junto sempre". No entanto, a postagem de reconciliação teve muito menos alcance do que a sobre a traição. O que nos leva a pensar que muitos fãs podem não ter superado o deslize de Marcelo — mera especulação de HORA 7, tendo em vista a falta de disposição dos seguidores ao comentar a notícia.

Ainda assim, o relacionamento da brasileira tem sido acompanhado de perto por veículos nacionais e internacionais desde o início do ano, quando o casal oficializou a união em cerimônia para 250 convidados. Com direito à lua de mel em uma casa de praia no Rio de Janeiro.