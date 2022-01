BR 116 terá alteração para obras em São Leopoldo nesta quinta

publicidade

A partir desta quinta-feira (13), haverá alteração no trânsito da rua lateral ao viaduto da Scharlau, no km 242,8 da BR-116, em São Leopoldo. Uma das três faixas da pista do sentido interior-capital será bloqueada para a realização de obras de sinalização e implantação de canteiro e meio-fio, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A finalidade deste serviço é a de disciplinar o tráfego no local, que hoje é controlado por um semáforo.

O DNIT explica que, após a implantação das melhorias, o condutor que vem de Novo Hamburgo para Porto Alegre deve ficar atento à mudança. Uma das alterações, que já começa a vigorar nesta quinta-feira (13), é o bloqueio definitivo no terceiro acesso à rua lateral da BR-116, localizado no km 242,7. Com este bloqueio, o motorista não poderá mais ingressar na via lateral, tendo que utilizar as duas saídas anteriores nos km 241,5 e km 242,1.

Uma segunda etapa da operação de melhorias será a implantação dos canteiros, meios-fios e sinalização. Este serviço será executado entre domingo (16) e terça-feira (18), das 9h às 16h. Com a conclusão deste trabalho, os condutores não poderão mais trocar de faixa, tendo que ingressar na faixa da direita caso deseje seguir para a RS-240. Neste caso o fluxo será livre (não será mais necessário aguardar o semáforo). Aqueles que querem seguir para Porto Alegre devem ficar na faixa central e aguardar o semáforo. Já o motorista que pretende retornar para a BR-116/RS deve se manter na faixa da esquerda e seguir livre até o acesso.