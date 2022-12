BR 376 amanhece sem obstáculos e aguardando vistoria que avaliará liberação

publicidade

O sábado amanheceu com as duas pistas da BR 376 sem montes de terra ou grandes obstáculos, decorrentes do deslizamento de encosta que ocorreu na última segunda-feira. Segundo informações do RicMais, no asfalto agora permanece somente uma camada fina de lama, que deverá ser limpa ao longo do dia.

Na tarde de sexta-feira, o secretário de segurança pública do Paraná, Wagner Mesquita, informou que uma vistoria seria feita no local para avaliar a liberação da rodovia. Mas até as 9h50 deste sábado, a vistoria ainda não tinha acontecido.

Ainda não se sabe se a vistoria irá resultar em liberação total da rodovia, ou de pelo menos uma das pistas, para que o trânsito flua em mão dupla ou em sistema de pare e siga.