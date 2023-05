BR 386 registra carro em chamas e morte por atropelamento em Seberi

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu duas ocorrências na BR 386 na noite desta sexta-feira. No Km 304, em Pouso Novo, um Toyota Yaris pegou fogo. No Km 48, no município de Seberi, houve um atropelamento envolvendo uma Volkswagen Saveiro e um caminhão Mercedes Benz.

Em Pouso Novo, o veículo com placas de Passo Fundo transitava no sentido capital/interior. As duas ocupantes não sofreram lesões. Durante o incidente chovia muito e ambos sentidos da via foram bloqueados por risco de explosão.

O acidente em Seberi resultou em óbito de um homem de 40 anos. A PRF fez a sinalização do local e houve bloqueio parcial da rodovia no sentido Seberi/Boa Vista das Missões. O SAMU encaminhou a vítima para o Hospital de Seberi, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.