BRDE premia quatro startups de programa de aceleração e inovação

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) premiou nesta segunda-feira quatro startups que participaram do programa de aceleração BRDE Labs RS 2023. Esta foi a quarta edição do projeto e a terceira em parceria com a Universidade Feevale, através do Feevale Techpark. Os prêmios distribuídos para as quatro startups totalizam R$ 170 mil em dinheiro para as empresas selecionadas. A solenidade ocorreu no Instituto Caldeira.

De acordo com o diretor de planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o principal objetivo do programa é ampliar o impacto da inovação no mundo, através da aceleração de startups. “O BRDE é um banco que, ao longo da sua história, sempre financiou grandes empresas. Com essa nova visão de fomentar a inovação, foi criado esse programa ajudar as startups que estão começando e que precisam de um apoio, não só financeiro, mas também de mentoria. O nosso papel aqui é tornar essa inovação realidade, gerar resultados, tornar uma empresa lucrativa, para que possa melhorar os negócios e a vida das pessoas’, destacou.

E este objetivo de incentivar e fomentar a inovação de empresas também faz parte do projeto da Feevale. A diretora da inovação da universidade, Daiana Monzon, conta que fazer parte deste programa serve também para acelerar os negócios que surgem no parque tecnológico da instituição. “Estamos colhendo frutos desta parceria. Podendo aprender com todo este ciclo, a gente também pode aplicar essa metodologia nas empresas que estão dentro no Techpark”, citou.

Startup premiadas no BRDE Lab RS 2023

A premiação do BRDE Labs 2023 contou ainda com a participação do governador Eduardo Leite, da secretária Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia Simone Stülp, do vice-presidente e diretor de operações do BRDE Ranolfo Vieira Júnior, e do reitor da Feevale, Cleber Prodanov. A startup vencedora foi a Blix Soluções em Tecnologia, que recebeu cerca de R$ 84,6 mil. Em segundo lugar, ficou a Painel Constru, que recebeu um prêmio de cerca de R$ 42,3 mil. Em seguida, foram premiadas a Lemon Go Inteligência em Vendas, com prêmio de R$ 26,4 mil, e a Biosens, com prêmio de R$ 5,8 mil. Ao todo, foram 13 startups selecionadas como finalistas no BRDE Lab RS 2023.