Brigada Charrua participa da Expedição da Cidadania em Barra do Quaraí

A 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec) - Brigada Charrua, participa da sétima edição da Expedição da Cidadania, ação social realizada pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe), no município de Barra do Quaraí. O projeto, que tem por objetivo levar a Justiça Federal e diversos serviços de assistência social à população, conta com o apoio logístico, de segurança e de assistência à saúde da Brigada Charrua.

A Expedição da Cidadania ocorre até a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, no Ginásio Municipal de Barra do Quaraí. A ação é aberta a toda a população, oferecendo serviços como confecção de documento de identidade, verificação da situação junto à Receita Federal, oficinas de construção civil, atendimentos médico-odontológicos, entre outros.

