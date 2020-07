Brigada Militar em Novo Hamburgo implementa Bike Patrulha

publicidade

Foi implementada nesta quarta-feira em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, a Bike Patrulha da Brigada Militar. Inserida dentro da doutrina do Policiamento Comunitário, a modalidade de Policiamento Ostensivo com bicicletas é usada no mundo todo e por várias Polícias Militares do Brasil.

Com a vantagem de ser discreta, rápida, de baixo custo e saudável para o policial ainda alia a facilidade de acesso e aproximação da comunidade com o corporação durante seu patrulhamento.

Em Novo Hamburgo, a ideia é utilizar a bike patrulha em alguns dias e horários da semana, ainda a serem estabelecidos, na área comercial da cidade, em vias de maior movimento, como as avenidas Pedro Adams Filho e Primeiro de Março, e também no turismo rural, no bairro Lomba Grande, aos finais de semana.